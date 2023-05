Sporting bate OC Barcelos e avança para a final do playoff

Dois anos depois, o Sporting está de regresso à final do playoff. A equipa de Alejandro Domínguez bateu o OC Barcelos por 8-4, no Pavilhão João Rocha, no jogo 3 das meias-finais. Os leões continuam sem derrotas no playoff.Tal como aconteceu nos dois jogos anteriores frente ao OC Barcelos, o Sporting até entrou a perder, mas conseguiu operar a reviravolta numa 1ª parte cheia de golos (5-3). Na 2ª parte, os verde e brancos aumentaram a vantagem para 6-3, a equipa de Paulo Freitas ainda reduziu, mas na reta final o Sporting fechou as contas do jogo.Gonzalo Romero (4), Ferran Font (2), Matías Platero e Verona fizeram os golos dos leões. Pelos minhotos, marcaram Danilo Rampulla, Darío Giménez, Alvarinho e Miguel Rocha.O Sporting fica à espera do vencedor da eliminatória entre FC Porto e Benfica. Caso passe o FC Porto, os leões têm vantagem no fator casa, uma vez que terminaram a fase regular no 2º lugar, enquanto os dragões não foram além do 4º lugar. O mesmo não acontece se for o Benfica a apurar-se para a final, já que os encarnados acabaram a fase regular no 1º posto.