Sporting bate OC Barcelos e sela 2-0 no playoff

Num jogo emocionante, o Sporting venceu (4-3) este sábado o OC Barcelos e ficou a uma vitória de se apurar para a final do playoff do Campeonato Nacional, em partida disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.





Nolito Romero bisou ainda na primeira parte, mas os galos responderam fortes, repondo o empate (2-2) já na segunda parte, por Miguel Rocha e Luís Querido, que voltou a marcar na resposta ao golo do Sporting de Telmo Pinto.Com tudo empatado (3-3), as duas equipas lutaram pelo triunfo, a poder cair para qualquer um dos lados, mas Ferrant Font apareceu no momento certo e à hora certa para desfazer a igualdade, a pouco mais de um minuto do fim.O OC Barcelos ainda forçou o empate com cinco jogadores de campo, mas o resultado não mais se alterou.Pelo Sporting alinharam e marcaram: Ângelo Girão; Ferrant Font (1), Telmo Pinto (1), Alessandro Verona e Nolito Romero (2); jogaram ainda Zé Madedo; Pedro Gil, Matías Platero, Gonçalo Nunes e Toni Perez.Pelo OC Barcelos alinharam e marcaram: Constantino Acevedo; Dario Gimenez, Luís Querido (2), Miguel Rocha (1) e Reinaldop Ventura; Zé Pedro, Tomás Pereira, João Guimarães e Rafael Lourenço.As duas equipas voltam a encontrar-se, desta vez em Barcelos, na próxima quarta-feira.