Sporting bate OC Barcelos no arranque da Champions

O Sporting começou com uma vitória a Liga dos Campeões, ao bater esta noite em casa um adversário português, o OC Barcelos.Em jogo da primeira jornada do Grupo D, os leões venceram por 3-1, com dois golos de Romero e um de João Souto, sendo que Dario Jimenez marcou pelos minhotos.Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Sporting desloca-se ao reduto dos franceses do Saint Omer, enquanto o OC Barcelos recebe os espanhóis do Reus.