Sporting bate Paço de Arcos em jogo com 11 golos

O Sporting recebeu e venceu o Paço de Arcos por 6-5, num encontro eletrizante a contar para 16ª jornada do campeonato nacional.Os leões estiveram sempre à frente do marcador, não se livraram de um susto final, quando os visitantes encurtaram para 6-5 a 1.49 minutos do fim.Os marcadores leoninos foram da autoria de Henrique Magalhães (2), Ferran Font (2), Toni Pérez e João Souto. Do lado do Paço de Arcos brilhou Gonçalo Nunes, autor de quatro golos, enquanto João Sardo fez o outro golo.O Sporting (2.º) chega aos 38 pontos, ficando a um do líder Benfica, que este sábado recebe o HC Braga (20h15). Já o Paço de Arcos é 13.º e penúltimo classificado, com nove pontos.