Sporting bate Sanjoanense no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na 23.ª jornada do campeonato, o Sporting recebeu e venceu a Sanjoanense por 6-3 e segue no terceiro posto da classificação.

No Pavilhão João Rocha, Gonzalo Romero brilhou com quatro golos. Os restantes golos foram da autoria de Ferran Font e João Souto. Do lado dos visitantes, João Lima (2) e Tiago Almeida fizeram os golos. Ao intervalo os leões venciam por 4-2.