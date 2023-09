Sporting bate Sp. Tomar e conquista o Troféu Stromp

Num triunfo sofrido, o Sporting bateu o Sp. Tomar, por 4-2, e conquistou o Troféu Stromp perante os seus adeptos no Pavilhão João Rocha.A equipa de Alejandro Domínguez entrou mal no jogo, chegando ao intervalo a perder (0-2) com golos de Tato Ferruccio e Pedro Martins.Na 2ª parte, os leões marcaram cedo por intermédio de Toni Pérez e conseguiram o empate por João Souto. Num jogo com alguns casos de arbitragem, o Sporting chega ao 3-2 de livre direto a 6:30 do fim, após cartão azul mostrado a Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar. Nolito Romero bateu António Marante.Pouco depois, em rápido contra-ataque, Toni Pérez fechou a contagem a passe do reforço Facundo Bridge. Destaque para as boas exibições dos guarda-redes Ângelo Girão e António Marante, num jogo com várias bolas paradas.