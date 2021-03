Sporting bate Turquel após reação na segunda parte

O Sporting recebeu e venceu o Turquel por 4-2, em partida em atraso da 18.ª jornada do campeonato nacional.

O Turquel foi a primeira equipa a marcar no Pavilhão João Rocha, por Vasco Luís, colocando os visitantes a vencer ao intervalo. No segundo tempo o Sporting apareceu com uma nova atitude e, com dois golos quase seguidos de Ferran Font, operou a reviravolta no marcador (2-1). Alessandro Verona dilatou o marcador para os leões (3-1), enquanto Vasco Luís voltou a marcar e reduziu para o Turquel (3-2). O golo que selou o triunfo leonino pertenceu a Alvarinho (4-2), a 7 minutos do final da partida.

Com este resultado, a formação orientada por Paulo Freitas segue no terceiro lugar, agora com 53 pontos, a quatro do 2º classificado OC Barcelos, que tem mais um jogo que os leões. O FC Porto lidera com 60 pontos.

Ferran Font, de livre direto, empatou para os leões e, pouco depois, voltou a marcar e colocou o Sporting a vencer por 2-1.