Sporting bate Valongo antes do dérbi com o Benfica para a Taça

O Sporting recebeu e venceu o Valongo por 6-1, na 18.ª jornada do campeonato nacional.No Pavilhão João Rocha, Ferran Font destacou-se com três golos. Toni Pérez, Henrique Magalhães e João Almeida fizeram os restantes tentos leoninos. Do lado do Valongo, que ao intervalo perdia por 2-1, marcou Rafael Moreira.O Sporting chega aos 41 pontos (menos um jogo) e segue na perseguição ao líder Benfica (48 pontos).O próximo jogo dos leões é o dérbi com o Benfica, no domingo, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.