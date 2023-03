Sporting cilindra Saint Omer

O Sporting reforçou a liderança no Grupo D da Liga dos Campeões, ao bater (6-1) esta quinta-feira o Saint Omer, em jogo da 5.ª e penúltima jornada disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Em jogo de sentido único, os leões cimentaram o triunfo na 1.ª parte (3-0), com golos de Toni Perez, João Almeida e João Souto, com os três a bisarem e a estabelecerem o resultado final.O Sporting lidera o Grupo D, com 10 pontos, sendo perseguido pelo OC Barcelos e espanhóis do Reus.