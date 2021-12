Sporting cilindra Sanjoanense para o campeonato

O Sporting confirmou o favoritismo na deslocação a São João da Madeira, ao vencer, por expressivos 8-1, a Sanjoanense, em jogo da décima jornada do campeonato nacional.Os leões construíram grande parte do resultado ainda na primeira parte, com seis golos sem resposta, sendo que na segunda chegaram aos 8-0, tendo depois a equipa adversária conseguido o golo de honra.Ferran Font, com três golos, e João Souto, com dois, destacaram-se na equipa leonina, terceira classificada, agora com 25 pontos, menos dois que o FC Porto, que esta jornada escorregou no reduto do HC Braga.A décima jornada só fica completa no dia 16 de dezembro, com o Benfica-Marinhense.