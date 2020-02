Sporting com a missão mais difícil

Tal como acontece no basquetebol, também no hóquei Benfica e Sporting estão com os mesmos pontos (34) na liderança no campeonato nacional.

Na 15ª jornada, os leões têm um jogo mais difícil do que as águias, com a deslocação, amanhã, a Oliveira de Azeméis. A equipa de Renato Garrido é 4ª, com 32 pontos, e pode sempre complicar a vida a qualquer adversário. Já o Benfica recebe a Física de Torres Vedras, precisamente o último classificado.

O campeonato nacional tem, de resto, registado várias alternâncias na liderança, com o OC Barcelos a passar pelo 1º lugar já por algumas vez, sendo que a última foi há duas jornadas, quando bateu em casa o Benfica. Só que na jornada seguinte não foi além de um empate com o Turquel, acabando por descer à 3ª posição, com menos um ponto (33) do que águias e leões.

Os minhotos jogam hoje em Riba d’Ave (10º).