Sporting com vitória difícil no reduto do Famalicense

O Sporting venceu fora, esta noite, o Famalicense, por 3-2, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.





Tratou-se de um triunfo suado dos leões, com o marcador a ditar o equilíbrio ao intervalo (1-1), e mesmo na primeira parte, o Sporting esteve em desvantagem, quando Hugo Costa marcou para os anfitriões. Mesmo em cima do intervalo, Toni Perez fez o empate.Na segunda parte, a equipa de Paulo Freitas colocou-se na liderança do marcador com dois golos quase seguidos de João Souto, mas o Famalicense tinha ainda uma palavra a dizer. Pedro Mendes reduziu para 3-2 a meio minuto de fim, fixando o resultado final.