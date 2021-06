Sporting confiante no Dragão Arena

O Dragão Arena vai ser hoje palco do jogo inaugural da final do playoff do Campeonato Nacional. O Sporting desloca-se à Invicta “confiante”, segundo revelou o técnico Paulo Freitas. “ Temos de estar focados nas dificuldades. A nossa expectativa é ganhar”, explicou o treinador. “Vão estar frente a frente as duas melhores equipas desta época mas é importante que a equipa de arbitragem também esteja ao mesmo nível”, considerou o técnico, que garantiu o plantel focado. “Os jogadores estão muito disponíveis para lutar até à última gota de suor. Só queremos ser campeões”, garantiu.

Do lado portista, Di Benedetto expressou confiança. “Sabemos que vão ser três, quatro ou cinco batalhas muito duras, pois o Sporting também tem uma equipa muito boa. Queremos levantar o troféu no fim e vamos dar tudo para o conseguir, mantendo a união que temos demonstrado”, referiu o hoquista francês.