Continuar a ler

FC Porto atento



Quem também estará atento ao dérbi da Luz será o FC Porto, e nem o empate caseiro frente ao Benfica no sábado retira a confiança ao campeão, que recebe a Oliveirense. "As coisas ficaram mais difíceis mas estamos na luta. Temos três finais", disse Reinaldo Garcia no Porto Canal. Quem também estará atento ao dérbi da Luz será o FC Porto, e nem o empate caseiro frente ao Benfica no sábado retira a confiança ao campeão, que recebe a Oliveirense. "As coisas ficaram mais difíceis mas estamos na luta. Temos três finais", disse Reinaldo Garcia no Porto Canal.

O Benfica recebe este sábado o líder Sporting num jogo que pode colocar definitivamente as águias perto do título. Separados por um ponto, uma vitória coloca as águias no topo e, mesmo que o FC Porto – que tem os mesmos pontos que os encarnados –, vença hoje a Oliveirense, a vantagem é sempre das águias, pois bateram os portistas na Luz (6-2) e empataram no sábado, no Dragão Caixa (7-7). E isto tudo quando ficarão a faltar apenas duas rondas, com o Benfica a defrontar os despromovidos Infante Sagres e Grândola, enquanto na próxima ronda ainda há um… Sporting-FC Porto.Este será o reencontro dos rivais, depois do excelente espetáculo no Pavilhão João Rocha na 1ª volta (3-3). "Saímos com boas sensações desse jogo. Agora estamos mais preparados e focados para um duelo que se prevê difícil, frente a uma boa equipa. Atitude e compromisso é o que podem esperar da nossa parte. Sabemos da capital importância desta partida", disse o técnico do Benfica, Pedro Nunes, na BTV.Com pouco apoio nas bancadas – o Sporting não recebeu o número de bilhetes a que tinha direito pelo regulamento (240) por não ter solicitado em tempo o respetivo pedido – o treinador Paulo Freitas promete determinação: "Sabemos que este jogo tem um cariz muito importante para as duas equipas, talvez até mais para o Benfica. Estamos à espera de um grande Benfica mas vão perceber que terão um Sporting muito forte pela frente", disse à Sporting TV.

Autor: Vítor Ventura