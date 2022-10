Sporting derrota HC Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Começou mal a receção do Sporting ao HC Braga, em jogo da quarta jornada do campeonato nacional, mas acabou bem. Os leões venceram a equipa minhota por 5-1, dando a volta ao resultado depois do golo sofrido já na segunda parte, por Pedro Mendes, que colocou a equipa de Tó Neves na liderança.Contudo, os leões fizeram valer os seus argumentos, marcando cinco golos seguidos, dois por Ferran Font, e os restantes por João Almeida, Gonzalo Romero e João Souto.O Sporting registou a terceira vitória, subindo provisoriamente ao segundo lugar.