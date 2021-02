Sporting derrota líder OC Barcelos

O Sporting recebeu e venceu esta sexta-feira o OC Barcelos, por 4-2, em partida a contar para a 20.ª jornada do campeonato.





No regresso à competição, os leões mostraram algumas cautelas iniciais. "Estivemos praticamente um mês sem competir e 15 dias sem poder trabalhar em pista", recordaria Paulo Freitas. No entanto, o Sporting reagiu bem ao golo inaugural de João Guimarães aos cinco minutos, com Gonzalo Romero a repor a igualdade de pronto. Depois de um azul a Rui Neto, Toni Perez aproveitou para adiantar os leões, que até criariam outras oportunidades para ampliar. Brilhou o guarda-redes Conti Acevedo.Miguel Rocha ainda logrou o 2-2, mas, com azuis de um lado e do outro – com três mostrados aos barcelenses – o Sporting voltou a adiantar-se, com o 3-2 de livre direto de Ferran Font. No cair do pano da primeira parte, Toni Perez fez o 4-2.As equipas recolheram aos balneários, mas voltaram para jogar apenas um segundo, retificando um erro arbitral.No reatamento, motivados pela vantagem amealhada antes do intervalo, os leões mostraram-se mais fortes, mais confiantes. O Óquei de Barcelos tardou a aparecer, acusando nervosismo e o peso de vários minutos em inferioridade por azuis. "Prevendo e estando preparado para o que podia acontecer, descontrolei-me. É responsabilidade minha, de mais ninguém", reconheceu o treinador Rui Neto.A meio da segunda parte brilhava Girão, parando um livre direto e duas grandes penalidades, e o Sporting esticava o tempo dos seus ataques para manter a vantagem, que guardaria numa segunda parte sem golos."O que falhou foi marcar golos. O jogo foi equilibrado do princípio ao fim. Depois há outras circunstâncias, que eu não quero falar sobre elas, que precipitaram determinadas situações", apontou Rui Neto no final. "Não querem deixar, mas o Óquei de Barcelos mostrou porque se quer intrometer entre os quatro que lutam para o título, para passarem a ser cinco", concluiu.Com este resultado, o Sporting sobe ao quarto lugar, com 36 pontos, mas ainda com menos jogos que os rivais. OC Barcelos mantém-se no topo mas poderá ser ultrapassado esta jornada pelo FC Porto.