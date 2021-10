Sporting derrota OC Barcelos

O Sporting regressou este domingo às vitórias, derrotando no Pavilhão João Rocha um adversário tradicionalmente difícil, o OC Barcelos, por 7-4, no fecho da sexta jornada do Campeonato Nacional.





O triunfo dos leões, após o desaire na jornada anterior, no Dragão Arena, foi conseguido por números expressivos, mas foi preciso a equipa minhota chegar ao empate aos 3-3, a meio da segunda parte, para a equipa de Alvalade desbloquear o jogo, rumo a um triunfo folgado.Toni Perez, com três golos, destacou-se, sendo que os restantes golos foram marcados por Ferran Font (2), João Souto (1) e Henrique Magalhães (1). Dário Giménez, Luís Querido, Miguel Rocha e Alvarinho marcaram para os visitantes.Com este triunfo, o Sporting saltou do sexto para o terceiro lugar, em igualdade pontual (13) com o Sp. Tomar, equipa que no sábado derrotou o Benfica na Luz. Já o OC Barcelos desce uma posição, para quinto (12). O campeonato é liderado, só com vitórias, pelo FC Porto (18 pontos), seguido da Oliveirense (14).