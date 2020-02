Sporting derrota Oliveirense

O Sporting venceu este domingo a Oliveirense por 4-3, no jogo que encerrou a 15.ª jornada do campeonato nacional.





Num encontro com indecisão no resultado até ao fim, os leões conseguiram a vantagem com um bis de Gonzalo Romero, com os outros dois golos a serem apontados por Matias Platero e Toni Pérez. No conjunto de Oliveira de Azeméis, Marc Torra bisou e Jordi Bargalló completou o marcador.A vitória permite aos leões manterem-se na segunda posição e igualarem o Benfica em pontos (37), embora os encarnados tenham melhor ataque e, por isso, continuam líderes.A Oliveirense mantém o quinto lugar com 32 pontos, menos um que o FC Porto, antes de encontrar o OC Barcelos, atual terceiro classificado, na próxima jornada.