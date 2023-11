Sporting derrota Valongo para o campeonato

O Sporting bateu esta tarde, em casa, o Valongo por 7-4 em jogo referente à sexta jornada do campeonato nacional.Os leões estiveram sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo a vencer por 5-1. Mas no reatar da partida, a equipa agora treinada pelo ex-selecionador nacional, Renato Garrido, esboçou a recuperação para o 5-4, só que mais dois golos do Sporting acabaram por selar o resultado final.Rafael Bessa e Alessandro Verona marcaram dois cada, Ferran Font, João Souto e Toni Perez um cada para o Sporting. Do lado do Valongo, João Almeida marcou dois, com Francisco Silva e Tiago Sanches a fazerem os restantes.O Sporting está em quarto do campeonato, enquanto o Valongo é nono.Recorde-se que hoje ainda (18h00) haverá o Oliveirense-Benfica, jogo que pode ver em direto no nosso site.