Sporting derrotado em casa pelo Paço de Arcos

Enorme surpresa na 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, com o líder Sporting a ser surpreendido em casa pelo Paço de Arcos, sofrendo uma derrota inesperada por 7-5, a primeira dos leões na presente edição da prova. Com este resultado, o Sporting perde a liderança do campeonato, ao ser ultrapassado pela Oliveirense, equipa que tem os mesmos 29 pontos do que a formação de Alvalade.Os pupilos de Paulo Freitas até entraram a vencer, com um golo de Caio, logo aos 3', mas tudo mudaria no restante da primeira parte, com os de Paço de Arcos a marcarem quatro golos de seguida e a chegarem ao descanso a vencer por 4-1 - golos de Tomás Moreira (12' e 21') Rafa Lourenço (13') e Paulinho Jesus (17').No reatamento, o Sporting conseguiu reagir e reduzir para 2-4, com um golo de Ferran Font, mas os forasteiros não se deixaram abalar e até responderam com mais dois golos, por Tomás Moreira (33') e Bruno Frade (36'). Depois, até final, o Sporting ainda reduziu para 3-6, por Ferran Font; o Paço de Arcos voltou a marcar, por Tomás Moreira, aos 42'; antes de Raul Marín fixar o resultado final aos 47'.Para lá de ter descido a segundo, o Sporting tem agora apenas 1 ponto dea vanço para o FC Porto e 2 para o Benfica, equipas que ocupam o terceiro e quarto postos.