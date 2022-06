Sporting e Benfica com foco no dérbi desta terça-feira

O Pavilhão João Rocha recebe hoje (20h00) o terceiro jogo das meias-finais do playoff e quem vencer passa a liderar a corrida por um lugar na final, podendo selar esse apuramento no quarto jogo, na sexta-feira.

Depois dos incidentes no encontro anterior, na Luz, as equipas estão apenas focadas no jogo, seja qual for o ambiente nas bancadas. “Não há nada melhor do que chegar a esta altura e ter um pavilhão cheio, nem que seja o Pavilhão João Rocha a assobiar-nos, e ir buscar essa energia e dar respostas positivas, e mentalmente sermos superiores, no bom sentido, a todas essas situações. Se o conseguimos, será perfeito”, disse o técnico das águias, Nuno Resende, à BTV.

Os jogadores do Sporting esperam, efetivamente, apoio em grande número dos adeptos, sendo que o presidente do clube, Frederico Varandas, vai ser um deles, tal como o homólogo Rui Costa fez na Luz. “Encham o Pavilhão João Rocha. Precisamos de todos e por isso queremos que o pavilhão esteja cheio para nos apoiar. Nós, como sempre, vamos dar tudo dentro da quadra”, apelou Matías Platero em declarações ao site dos leões.

Quem pode fechar já hoje o apuramento para a final é o FC Porto. Os dragões lideram a série diante do OB Barcelos por 2-0 e em casa voltam a favoritos a nova vitória.