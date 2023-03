Sporting e FC Porto garantem final-four da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting e FC Porto confirmaram este sábado o acesso à final-four da Taça de Portugal. Os leões venceram em casa o Murches, por 6-2, enquanto os dragões superaram o Valongo por 5-1.No Pavilhão João Rocha, Toni Pérez destacou-se com três golos. Já no Dragão Arena, Carlo di Benedetto destacou-se com dois golos.A final-four disputa-se em Tomar nos últimos dias de abril.-Famalicense, 4-3OC Barcelos-HC Braga, às 21h30-Murches, 6-2-Valongo, 5-1