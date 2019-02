Sporting e Oliveirense vencem e continuam na perseguição ao FC Porto

Numa noite marcada pelo praticamente certo adeus do Benfica à possibilidade de se sagrar campeão - após a derrota por 5-3 diante do FC Porto -, Sporting e Oliveirense aproveitaram da melhor forma o resultado do clássico e mantiveram-se na perseguição ao líder FC Porto, graças a vitórias por 9-1 e 4-2, respetivamente.No triunfo mais amplo da noite de jogos em atraso, o Sporting levou de vencido o Valongo de forma clara, com quatro jogadores a bisarem (Pedro Gil, Toni Pérez, Vítor Hugo e Raul Marín) - o outro golo foi marcado por Caio.Já a Norte, a Oliveirense não teve tarefa fácil ante o Sp. Tomar, mas mesmo assim triunfou por 4-2, graças aos golos de Ricardo Barreiros, Jordi Bargalló, Marc Torrá e Pablo Cancela.Com este resultado, a Oliveirense segue em segundo, com 42 pontos, os mesmos que o Sporting, a apenas 1 do FC Porto e já com 10 de avanço para o Benfica.