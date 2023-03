Sporting e Valongo empatam, FC Porto e OC Barcelos vencem na Champions

Ainda com o Benfica a defrontar por esta hora a Oliveirense na Luz, a quarta jornada da Liga dos Campeões no que às equipas portuguesas diz respeito saldou-se por duas vitórias, e dois empates.O Sporting empatou em Espanha. Intergrados no Grupo D, os leões estiveram a perder por 2-0 no reduto do Reus, acabando por dar a volta ao marcador na segunda parte.Também o Valongo, que integra a poule C, esteve a perder. A equipa de Edo Bosch empatou em Itália diante do Forte Dei Marmi por 3-3, depois de ter estado em desvantagem por 3-0.As vitórias lusas para já foram alcançadas pelo OC Barcelos e FC Porto. Os minhotos, também do Grupo D, venceram, em França, o St Omer, por 4-2, enquanto os dragões, no Grupo B, foram a Itália bater o Sarzana por 7-3.