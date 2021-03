Sporting empata em casa com o Valongo

O Sporting empatou este domingo com o Valongo (3-3), em duelo em atraso da 10.ª jornada do campeonato.

No Pavilhão João Rocha, os leões entraram fortes e adiantaram-se no marcador por Telmo Pinto. A seis minutos do intervalo, Guilherme Silva fez o empate para o Valongo (1-1). Só que na jogada seguinte, Toni Pérez voltou a colocar o Sporting na frente (2-1), resultado que foi para o intervalo. No segundo tempo, os leões dilataram o marcador por Ferran Font (3-1), na conversão de um livre direto. Respondeu novamente o Valongo, que na jornada anterior havia empatado frente ao Benfica na Luz, outra vez através de Guilherme Silva, reduzindo para 3-2 a 11 minutos do fim. A 32 segundos do fim, Rafael Bessa tem um penálti e não perdoa, fazendo o empate final (3-3).

Com esta igualdade, o Sporting fica agora com 44 pontos e mantém-se no quinto lugar, atrás de Oliveirense (4º), Benfica (3º), OC Barcelos (2º) e FC Porto (1º). Os leões têm menos três jogos que o líder. Já o Valongo segue no 7º lugar.



Diogo Fernandes, capitão do Valongo: "Foi um grande jogo, muito tático, entre duas equipas que se respeitam mutuamente. Temos outras ambições do que o Sporting, queremos ir aos playoffs e fazer o melhor possível. Somos uma equipa que trabalha muito e estamos muito orgulhosos por registar este bom resultado neste grande pavilhão. Seria tão justo ganharmos nós ou o Sporting. É um prémio justo para o nosso plantel".



Edu Bosch, treinador do Valongo: "Foi um jogo que sabíamos que tínhamos de anular bem as armas do Sporting, como o contra-ataque e o jogo interior. Acho que as nossas mais valias foram o companheirismo e o espírito de sacrifício. E fomos recompensados no final com o empate. No segundo tempo tentámos baixar mais as linhas e cometer menos faltas. Pedi aos meus jogadores que fossem competentes durante os 50 minutos e assim foram. Que encarassem este jogo como se fosse de um duelo de playoff. Poucas equipas têm a sorte de vir aqui conquistar pontos e lutar pela vitória. Vamos voltar para Valongo orgulhosos".