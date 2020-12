Sporting empata em São João da Madeira

O Sporting sentiu esta manhã grandes dificuldades na deslocação ao reduto da Sanjoanense, de onde saiu com um empate a 3-3.





A equipa de São João da Madeira, 10.ª classificada, esteve a vencer por 1-0 e 2-1, resultado com que as equipas foram para intervalo.No reatar da partida, os leões entraram dispostos a dar a volta ao marcador e com golos de João Souto (2-2) e Ferran Font (3-2) conseguiram-no. Só que João Lima fez depois o 3-3.Apesar do empate, o Sporting mantém a liderança do campeonato, sendo ainda a única equipa sem derrotas, cenário que evitou este sábado.