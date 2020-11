Sporting empata em Viana e partilha liderança do campeonato com o Benfica

O Sporting empatou (1-1) em casa do Juventude de Viana, num encontro da 9.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Diogo Casanova, para os anfitriões, e Alessandro Verona, para os visitantes, marcaram os golos do encontro.





Com este resultado, os leões passam a partilhar a liderança do campeonato com o Benfica, ambos com 20 pontos. No entanto, os leões têm um jogo a menos e podem isolar-se no primeiro posto.