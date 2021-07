Sporting empata final do playoff feminino frente ao Benfica

A final do playoff do campeonato nacional feminino encontra-se empatada (1-1), depois de o Sporting ter ido este sábado à Luz vencer por 3-2 no final do desempate por penáltis, após o 1-1 registado no prolongamento.





O terceiro jogo e aquele que decidirá o campeão nacional feminino volta a ter lugar na Luz, este domingo.