O Sporting emprestou Gonçalo Nunes ao Paço de Arcos até ao final da temporada. O defesa/médio português acaba, inclusivamente, o contrato com os leões no término da época 2021/22."O Sporting Clube de Portugal deseja ao atleta as maiores felicidades pessoais e profissionais, não deixando de enaltecer e agradecer também toda a dedicação e devoção ao clube", reiteram os verde e brancos em comunicado, garantindo que era desejo do hoquista poder ter mais minutos.Gonçalo Nunes chegou a Alvalade em 2016 proveniente do Benfica. Esta temporada, o jogador português soma até agora 14 jogos e três golos apontados.