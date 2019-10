Sporting entra a vencer no campeonato de hóquei em patins

O Sporting venceu, este sábado, na deslocação ao Riba D'Ave, em jogo a contar para a 1.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.Ferran Font fez o primeiro para os leões, que foram para o intervalo a vencer por 1-0. Na segunda metade, o Luís Melo empatou para a formação da casa, mas logo de seguida, Toni Pérez colocou os leões na frente através de um penálti. João Souto fez o terceiro à passagem do minuto nove e, já perto do fim, Ferran Font bisou na partida e fixou o resultado final em 1-4.Com este resultado os leões assumem o comando do campeonato nacional, a da Oliveirense, Valongo e HC Braga, todos com três pontos.Na próxima jornada o Sporting recebe a Oliveirense, no dia 23 de outubro, às 19h45.