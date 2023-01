Sporting escorrega em Tomar

O Sporting empatou este domingo no terreno do Sp. Tomar (4-4), em encontro a contar para a 11.ª jornada do campeonato nacional.Os leões começaram melhor e adiantaram-se no marcador por Ferran Font, mas Tomás Moreira virou o marcador até ao intervalo (2-1), voltou a marcar num hat-trick e os tomarenses chegaram ao 4-1 por Guilherme Silva.A turma de Alvalade teve de fazer uma recuperção difícil até ao empate (4-4), com golos de Henrique Magalhães, Ferran Font e Toni Perez.Com este resultado, o Benfica isolou-se no comando da classificação, com 30 pontos, o Sporting é 2.º (30), igualado pontualmente com o FC Porto (3.º).