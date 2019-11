Sporting-FC Porto: Clássico de alta intensidade com (in) diretas à arbitragem

O Sporting recebe hoje (15 horas) o FC Porto, no fecho da 4ª jornada do campeonato. Será mais um clássico intenso entre as duas equipas, depois dos muitos que tiveram este ano, e dois deles para as competições internacionais, ambas ganhas pelos leões: Liga Europeia e Taça Continental.

Nesta última prova, em setembro, o FC Porto deixou críticas à arbitragem, um assunto abordado pelo técnico dos dragões na antevisão da partida no Pavilhão João Rocha: "Esperamos um FC Porto que joga bem hóquei e que luta pela vitória. É um jogo de alta dificuldade para o FC Porto e para a equipa de arbitragem", disse Guillem Cabestany ao site do FC Porto.

Entretanto, o Benfica colocou-se, à condição, na liderança isolada, ao derrotar a Juventude de Viana por 3-1. Os encarnados sentiram dificuldades na deslocação ao Minho, com a equipa local a falhar quatro livres diretos durante a partida.