Sporting-FC Porto: Emoções à hora de almoço

O Sporting recebe amanhã o FC Porto, no fecho da 7ª jornada do Nacional da 1ª divisão, num horário pouco habitual na modalidade (12h30), mas justificado pela transmissão televisiva. O clássico constitui o jogo mais importante desta ronda, que se inicia hoje com a realização das restantes seis partidas, e encerra o 1º ciclo de duelos entre os quatro principais candidatos ao título.

E foi do resultado dessa ‘guerra’ particular que resultou a posição atual das duas equipas. Os leões entram no Pavilhão João Rocha com apenas 4 pontos desperdiçados, na sequência dos dois empates caseiros com Benfica e Oliveirense, mas que não os impede de liderar a classificação.

"Esperamos um FC Porto muito forte. Sabemos da sua qualidade, mas estamos muito focados no que temos de fazer. Queremos manter-nos na liderança", disse André Girão ao site dos leões.

Já o FC Porto regista 5 pontos perdidos (derrota com Benfica e empate com Oliveirense), o que o coloca na 4ª posição a um ponto da equipa leonina.

"O empate em Oliveira de Azeméis não nos retira a ambição de ir a Alvalade lutar pelos três pontos", avisa Telmo Pinto, ao site do FC Porto.



Benfica atua em Barcelos



Esta 7ª ronda tem ainda mais um clássico da modalidade. O Benfica desloca-se a Barcelos para defrontar o Óquei local, equipa que divide o comando do campeonato com o Sporting. Com um ataque em evidência – Alvarinho, com 9 golos e Pedro Delgado com 8, ocupam o 2º e 3º lugares nos marcadores –, o OC Barcelos, com 29 golos no total, defronta uma equipa que apresenta, até agora, uma menor qualidade defensiva em comparação com a época anterior, em que registava, à 6ª jornada, 29 golos marcados e 10 sofridos e, agora, apresenta um saldo de 22 marcados e 17 sofridos.



O Benfica tem assim pela frente um jogo bem complicado, como reconhece Jordi Adroher. "Toda a equipa do OC Barcelos tem muita qualidade, são jogadores com grande potencial. Temos de estar unidos para fazer um bom jogo e poder conquistar a vitória", disse o internacional espanhol na BTV.