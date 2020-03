Sporting goleia Barcelos e regressa às vitórias para o campeonato

O Sporting foi ao Minho vencer o Barcelos por 5-1, em jogo da 18ª jornada do campeonato nacional.





Depois da goleada sofrida frente ao FC Porto, os leões deram um pontapé na crise na sempre difícil deslocação ao terreno do Barcelos, equipa que na 1ª volta venceu no João Rocha por 5-4. A formação de Paulo Freitas chegou à vantagem logo aos sete segundos, por intermédio de Toni Pérez. A grande exibição de Ângelo Girão justifica o resultado avolumado. Aos 10', o guarda-redes da seleção defendeu um penálti e a recarga de Luís Querido. Não marcaram os minhotos, marcou Verona após grande assistência de Ferran Font. Já em cima do intervalo, novo penálti para o Barcelos, mas o mesmo desfecho: defesa de Girão a remate de Miguel Rocha.Na 2ª parte, o jogo perdeu algum ritmo e o Sporting 'matou' o jogo aos 42 minutos: Caio, com um remate forte de meia distância fez o 3-0 e Gonzalo Romero, num livre direito a castigar a 10ª falta dos minhotos, dilatou a vantagem.O melhor que a equipa de Paulo Pereira conseguiu fazer foi reduzir por intermédio de Zé Pedro após remate de meia distância. Mas a dois minutos do fim, Tato Ferrucio viu o cartão azul e Romero bisou na marcação do livre direto e fechou o resultado.O Sporting soma agora 43 pontos, menos três do que o líder Benfica. Já o Barcelos, que há cinco jornadas era líder do campeonato, está agora a nove dos encarnados e praticamente arredado da luta pelo título.