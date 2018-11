Sporting goleia em Turquel e sobe à liderança do campeonato

O Sporting venceu na deslocação ao terreno do Turquel por 4-0 e subiu à liderança do campeonato nacional juntamente com o Barcelos (14 pontos). Depois do empate a três bolas diante da Oliveirense, os leões conseguem um triunfo claro na "aldeia do hóquei", num encontro da 6.ª jornada.O espanhol Toni Pérez levou os leões para o intervalo com uma vantagem de 2-0, com golos aos 18' e 22'. Na segunda parte, os veteranos Pedro Gil (32') e Caio (48') fecharam o marcador.Na próxima jornada, o Sporting recebe o FC Porto num teste à liderança dos leões.