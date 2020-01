Sporting goleia HC Braga e continua colado ao topo

O Sporting goleou o HC Braga por 6-1 na 11ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Toni Pérez e Gonzalo Romero, ambos com três golos, marcaram para os leões. António Trabulo fez o golo de honra para os minhotos. Os leões continuam na perseguição à liderança do campeonato, têm os mesmos 28 pontos do Benfica.