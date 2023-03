Sporting goleia Juventude de Viana

O Sporting goleou esta noite no Pavilhão João Rocha a Juventude de Viana por 7-0, em jogo que abriu a 22.ª jornada do campeonato nacional.João Almeida destacou-se na vitória expressiva dos leões, com três golos, tendo sido os restantes marcados por Ferran Font, Alessandro Verona, Gonzalo Romero e João Souto.O Sporting mantém-se em segundo lugar, agora com 52 pontos, menos dois que o líder, Benfica, que só cumpre esta sexta-feira o jogo da 22.ª ronda, recebendo o Riba d'Ave.Também a equipa minhota continua no 13.º e penúltimo lugar, agora à mercê de poder ser ultrapassada pelo Parço de Arcos.