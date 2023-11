Sporting goleia Murches

O Sporting alcançou este sábado uma vitória segura na 7.ª jornada do Campeonato, ao golear (9-3) na receção ao Murches.Com três golos de Toni Perez, os leões dominaram por completo o encontro, secundado por Alessandro Verona (2), Gonzalo Romero (2), Facundo Bridge (1) e João Souto (1).Pelo Murches marcou Tomás Moreira (3). Ver a ficha do jogo aqui A turma de Alvalade isolou-se com 18 pontos no comando, mas à condição, pois tem dois jogos a mais que Sp. Tomar (15)."Conseguimos mostrar todo o nosso potencial, estou muito contente pela equipa e pelos adeptos que vieram. Foi um jogo muito completo, o controlo foi total, dominámos todas as fases do jogo e os jogadores apresentaram-se com confiança. Esperamos continuar neste caminho", aplaudiu o técnico Alejandro Domínguez, à Sporting TV.