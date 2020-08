Sporting goleia na pré-época

O Sporting venceu o Marinhense por claros 11-3, no jogo de apresentação da equipa da Marinha Grande, que vai disputará o acesso à 1ª Divisão na liguilha, de 5 a 19 de setembro.

No Pavilhão da Embra, os leões até entraram a perder, mas depressa o regressado Alvarinho, que na época transata esteve emprestado ao Barcelos, restabeleceu o empate.

Numa 1ª parte movimentada, com sete golos , fruto da boa réplica do conjunto da casa , a formação verde e branca chegou ao intervalo na liderança do marcador por 4-3. Ao golo de Alvarinho juntam-se os de Telmo Pinto, Ferran Font e João Souto.

Já na segunda parte, os leões entraram muito fortes e acabaram por marcar sete golos sem resposta. Gonçalo Nunes e Toni Pérez bisaram, enquanto o italiano Verona foi a principal figura do encontro ao apontar um hat trick.

Este foi o segundo teste do Sporting para a nova época, depois do empate registado com o Parede (2-2).

A formação orientada por Paulo Freitas volta a jogar no próximo sábado (19h00), em casa, no Pavilhão João Rocha, diante do HC Turquel, a contar para o Troféu Stromp. Recorde-se que o campeonato nacional arranca a 26 de setembro.