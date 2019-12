Sporting goleia na receção à Juv. Viana

O Sporting goleou a Juv. Viana no Pavilhão João Rocha por 4-0, na 9.º jornada do campeonato nacional.Ferran Font, de livre direto, inaugurou o marcador aos 14 minutos com o italiano Alessandro Verona a dilatar a vantagem aos 24'.Na 2.ª parte, foi João Souto a fazer o golo aos 31' e Caio a fechar a contagem aos 48'.O Sporting sobe provisoriamente ao 1.º lugar, já que a Oliveirense só entra em campo no domingo, na receção ao HC Braga.