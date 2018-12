Sporting goleia na receção ao Braga

O Sporting venceu o Braga por 6-1 na 9.ª jornada e continua na liderança do campeonato nacional.Os leões marcaram cedo por intermédio do espanhol Toni Pérez (4'). O jovem Ferran Font aumentou o marcador aos dez minutos de jogo com Toni Pérez a bisar dois minutos depois.Na segunda parte, os golos tiveram assinatura portuguesa. O capitão leonino João Pinto marcou por duas vezes (34' e 40'). Ângelo Fernandes ainda reduziu para os minhotos aos 43 minutos, mas Vítor Hugo fechou o marcador já perto do fim.Os leões seguem na liderança do campeonato com 23 pontos, mais três que Benfica e Oliveirense. O Braga segue na 7.ª posição com 11 pontos.