Sporting goleia Riba d'Ave

O Sporting recebeu e venceu este sábado o Riba d'Ave por 8-1, em jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional. Toni Pérez, Gonzalo Romero e João Souto bisaram, enquanto Caio e Raul Marín apontaram os restantes dois golos dos leões. O Riba d'Ave ainda fez balançar as redes de Ângelo Girão com um golo de Luís Melo.





Esta goleada permitiu ao Sporting igualar o Benfica com 34 pontos, sendo que o líder OC Barcelos ainda irá receber o Turquel neste sábado.