Sporting homenageia Chana

Chana, histórico antigo hoquista do Sporting, foi homenageado pelo Sporting, em Alcabideche. Com 70 anos, aquele que foi um dos melhores de sempre dos leões viu ser inaugurada uma escultura na Rotunda da Cruz de Popa, em Cascais, de onde Chana é natural.Na cerimónia estiveram presentes próprio Chana, familiares e antigos colegas, Miguel Afonso (membro do conselho diretivo do Sporting), Carlos Carreiras (presidente da Câmara Municipal de Cascais) e também José Filipe Ribeiro (presidente da Junta de Freguesia de Alcabideche), segundo revela o Sporting no seu site."Ao serviço do Sporting, Chana conquistou uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, uma Taça das Taças, cinco Campeonatos Nacionais e duas Taças de Portugal. Para além dos leões e da Seleção Nacional, pela qual foi campeão mundial e europeu mais do que uma vez, vestiu as camisolas de AJ Salesiana e GDS Cascais", acrescenta o clube.