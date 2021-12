Sporting inaugura Academia para a formação em Sacavém

O Sporting anunciou que já arrancou a nova Academia de hóquei em patins do clube no Pavilhão Gimnodesportivo do Sacavenense. De acordo com os leões, "este projeto visa juntar todos os escalões de formação da modalidade, desde os bambis aos sub-19, no mesmo quartel-general"."É um grande momento para o Sporting. O hóquei em patins é uma das modalidades com mais história no clube, ao longo das décadas deu-nos muitos títulos e grandes referências, como o Chana ou o António Livramento. Num clube em que o ADN passa cada vez mais pela formação, era muito importante aproximar os jovens da casa-mãe. Hoje concretizamos este sonho de inaugurar a casa do hóquei em patins, algo muito importante para a modalidade e fundamental para garantir um Sporting de futuro", afirmou Miguel Afonso, membro do Conselho Diretivo leonino responsável pelas modalidades, em declarações reproduzidas pelo site do Sporting.O clube informou que a inauguração da nova casa do hóquei verde e branco contou ainda com a presença do treinador Paulo Freitas, da sua equipa técnica e de todo o plantel e também José Carlos Reis (diretor técnico das modalidades).