Sporting inicia defesa do título europeu de hóquei em patins com Reus, Lodi e Quevert

O Sporting inicia a defesa do título europeu de hóquei em patins integrado na fase de grupos com os espanhóis do Reus, os italianos do Amatori Lodi e os franceses do Quevert.Os leões, campeões europeus em 2018/19, numa final disputada no Pavilhão João Rocha, em que venceram o FC Porto (5-2), depois de eliminarem nas 'meias' o Benfica (5-4), são candidatos à vitória no grupo A.No sorteio, hoje conhecido, o campeão português e vice-campeão europeu, o FC Porto, terá como adversários no grupo B os suíços do RC Biasca, os espanhóis do Noia e os italianos do Monza, e são, igualmente, candidatos a vencer a 'poule'.Mais dificuldades deverá ter o Benfica, que no grupo C encontra o FC Barcelona, emblema com 22 títulos europeus, o último dos quais em 2017/18, juntamente com os italianos do HC Sarzana e os alemães do SKG Herringen.Em cada grupo apuram-se para os quartos de final os dois primeiros classificados, com a fase de grupos a contar ainda com a Oliveirense na poule D, com Liceo da Corunha (Espanha), Forte dei Marmi (Ita) e Saint Omer (Fra).Hoje, ficou definido também o emparelhamento das posições para os quartos de final, com o grupo do FC Porto a cruzar com o do Benfica - em que o primeiro classificado defrontará o segundo -, e o do Sporting com o da Oliveirense.As seis jornadas da fase de grupos irão decorrer de 19 de outubro a 14 de março de 2020, e os quartos de final terão os dois jogos em 28 de março e 18 de abril. Já a 'final four' da competição está calendarizada para 16 e 17 de maio.Grupo A: Sporting (POR), Reus (Esp), Amatori Lodi (Ita) e Quevert (Fra).Grupo B: FC Porto (POR), RC Biasca (Sui), Noia (Esp) e Monza (Ita).Grupo C: Benfica (POR), FC Barcelona (Esp), HC Sarzana (Ita) e SKG Herringen (Ale).Grupo D: Oliveirense (POR), Liceo Corunha (Esp), Forte Dei Marmi (Ita) e Saint Omer (Fra).