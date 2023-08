Sporting já prepara a época

O Sporting iniciou a pré-temporada com a realização dos exames médicos e com duas caras novas no plantel: Rafael Bessa e Facundo Bridge, oriundos do Valongo, para onde foi João Almeida.

Coube a João Souto dar as primeiras impressões sobre o regresso aos trabalhos e traçando já os objetivos. "A temporada passada acabou por ser mais de adaptação a novas ideias, mas a equipa assimilou-as rapidamente e acho que fizemos uma boa época, no entanto não conseguimos materializar isso em títulos... este ano queremos melhorar e temos de trabalhar ainda mais para conseguirmos materializar o trabalho em títulos", disse o avançado aos meios de comunicação do clube.