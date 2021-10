Sporting junta modalidades para receção ao OC Barcelos

O Sporting-OC Barcelos, a disputar-se no domingo, pelas 15 horas, no pavilhão João Rocha (6.ª jornada da fase regular do campeonato), motivou uma autêntica onda de apoio dentro do universo leonino: através de um vídeo partilhado nas suas redes sociais, os verdes e brancos publicitaram a receção à formação minhota com a 'promessa' de que nas bancadas estarão atletas de várias modalidades.





View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Salvador Salvador, do andebol, combinou estar na casa das modalidades com Leonor Borges, atleta do salto em comprimento, tal como os futsalistas João Matos e Erick Mendonça, recém-campeões do Mundo por Portugal.No futebol, os petizes da 'cantera' João Guerra e Dinis Barreiros prometem levar os pais, enquanto os séniores Daniel Bragança e Matheus Nunes só não comparecem porque viajam nesse dia para a Turquia, rumo ao jogo com o Besiktas, para a Champions. Ainda assim, o segundo atira: "Contamos com o vosso apoio para encher o pavilhão João Rocha!".Não menos importantes, os funcionários do pavilhão, Nuno e Lena, que garantem ter tudo pronto para receberem os campeões nacionais e europeus.