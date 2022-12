E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting juntou-se a Benfica e FC Porto nos 16 avos de final da Taça de Portugal, depois de vencer o seu jogo referente aos 32 avos de final.Os leões deslocaram-se ao reduto do Entroncamento, equipa da terceira divisão, para vencerem por 11-2 com golos de Henrique Magalhães (3), João Souto (2), Alessandro Verona (2), João Almeida (2) Ferran Font (1) e Toni Perez (1), sendo que do lados dos anfitriões marcaram Mário Azevedo e João Maia.