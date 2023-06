Sporting multado em 4.560 euros por falta de policiamento em jogo da equipa B

O Sporting foi multado em 4.560 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal devido à falta de policiamento num jogo da equipa B.O caso remonta a 6 de maio, num encontro entre o Sporting B e a Candelária, que se iria disputar em Alverca. "Estiveram presentes em pista as três equipas à hora marcada do jogo, não estando presente policiamento nem segurança privada à mesma hora. Esperou-se o tempo regulamentar de 30 minutos, não comparecendo qualquer tipo de segurança o jogo não foi iniciado", lê-se no relatório do árbitro.O Sporting acabou por perder na secretaria (0-10) frente à equipa açoriana. A jovem equipa dos leões terminou no último lugar da 2ª Divisão (Zona Sul) e desceu ao último escalão.