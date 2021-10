Sporting na Marinha Grande

O Sporting defronta o Marinhense na 8ª jornada, com o objetivo de subir, provisoriamente, ao terceiro lugar. Na antevisão do jogo na Marinha Grande, o leão Ferran Font admitiu que este adversário é diferente do último rival que defrontaram, OC Barcelos. “Agora temos um oponente diferente, mas temos a noção de que será um jogo difícil”, alertou Font, analisando ainda o seu arranque na época: “Estou a trabalhar bem e a tentar atingir o meu melhor nível. Vou continuar a trabalhar para isso”.